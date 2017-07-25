«Фиорентина» заплатила 7 млн евро за игрока «Астон Виллы»

Полузащитник «Астон Виллы» Жордан Верету перешел в «Фиорентину», сообщает официальный сайт итальянской команды.

24-летний француз с утра прибыл во Флоренцию, где успешно прошел медобследование и подписал контракт с «фиалками», рассчитанный на четыре года с опцией продления еще на год.

Сумма сделки не разглашается, но по информации авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, «львы» выручили на этой продаже не менее семи миллионов евро.

Минувший сезон Верету на правах аренды провел во французском «Сент-Этьене», за который сыграл в 43 матчах, забил 4 мяча, отдал 5 результативных передач и заработал 7 желтых карточек.

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