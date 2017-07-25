Симеоне продлит контракт с «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне продлит действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Cadena Ser, Симеоне и «Атлетико» договорились о новом контракте до лета 2020 года. Нынешнее соглашение истекает в 2018 году.

47-летний Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Вместе с ним команда стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, дважды доходила до финала Лиги чемпионов.