Симеоне продлит контракт с «Атлетико»
Источник: Cadena SERКомментарии
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне продлит
действующий контракт. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Cadena Ser, Симеоне и «Атлетико» договорились о новом
контракте до лета 2020 года. Нынешнее соглашение истекает в 2018 году.
47-летний Диего Симеоне
возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Вместе с ним команда стала чемпионом
Испании, выиграла Кубок и Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА,
дважды доходила до финала Лиги чемпионов.
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