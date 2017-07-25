«Ахмат» и Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию
Источник: ФК «Ахмат»Комментарии
Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан
Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию
сторон.
«Желаем успехов Резиуану в дальнейшей карьере», - говорится на
официальном сайте грозненской команды.
24-летний игрок перешел в «Ахмат» (тогда «Терек») в июле
2015 года из московского «Торпедо».
В составе грозненской команды Мирзов принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями.
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