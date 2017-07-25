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«Ахмат» и Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию

Источник:  ФК «Ахмат»Комментарии

Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Желаем успехов Резиуану в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте грозненской команды.

24-летний игрок перешел в «Ахмат» (тогда «Терек») в июле 2015 года из московского «Торпедо».

В составе грозненской команды Мирзов принял участие в 13 матчах, в которых не отметился результативными действиями. 

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