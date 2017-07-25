«Славия» обыграла БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между
чешской «Славией» и белорусским БАТЭ завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Славии».
Единственный мяч с пенальти на 20-й минуте забил Милан Шкода.
Отметим, что перед этим БАТЭ остался в меньшинстве после удаления Евгения
Яблонского. В дальнейшем счет не изменился.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Голы
Шкода 20 (1:0 - пен.).
Удаления:
нет - Яблонский, 19
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
25 июля 20:00, Эден Арена, Онлайн-трансляция
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