«Карабах» и «Шериф» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
Ответный матч состоится 1 августа.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Судья:
Сергей Цинкевич (Белоруссия)
Место и дата
25 июля 20:00, Стадион Олимпийского комплекса, Онлайн-трансляция
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