Ковалев подал протест на результат боя с Уордом
Источник: BoxingsceneКомментарии
Российский боксер Сергей Ковалев подал протест в
атлетическую комиссию штата Невада по поводу результата поединка с американцем
Андре Уордом, сообщает Boxingscene.
По информации издания, в протесте имеются такие строки: «важно,
что протест не является попыткой подвергнуть сомнению компетенцию рефери. Это
лишь возможность добиться правды там, где могла быть допущена ошибка».
Сообщается, что в протесте говорится о том, что Уорд
намеренно бил Ковалева ниже пояса каждый раз, когда попадал в неприятности, а
также к самому протесту прилагается видеонарезка всех фрагментов нарушения
правил.
Напомним, поединок завершился поражением россиянина техническим нокаутом в восьмом раунде.
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