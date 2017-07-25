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Ковалев подал протест на результат боя с Уордом

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Российский боксер Сергей Ковалев подал протест в атлетическую комиссию штата Невада по поводу результата поединка с американцем Андре Уордом, сообщает Boxingscene.

По информации издания, в протесте имеются такие строки: «важно, что протест не является попыткой подвергнуть сомнению компетенцию рефери. Это лишь возможность добиться правды там, где могла быть допущена ошибка».

Сообщается, что в протесте говорится о том, что Уорд намеренно бил Ковалева ниже пояса каждый раз, когда попадал в неприятности, а также к самому протесту прилагается видеонарезка всех фрагментов нарушения правил.

Напомним, поединок завершился поражением россиянина техническим нокаутом в восьмом раунде. 

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