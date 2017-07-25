«Стяуа» и «Виктория» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между
румынским клубом «Стяуа» и чешской «Викторией» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 2:2.
В составе «Стяуа» забивали Константин Будеску и Филипе
Тейшейра. У «Виктории» отличились Михал Крменчик и Ян Копиц.
Ответная игра состоится 2 августа.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
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