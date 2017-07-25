ЦСКА «всухую» на выезде обыграл АЕК в матче квалификации ЛЧ
В рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов московский ЦСКА обыграл греческий АЕК со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах.
Стоит отметить, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев прервал антирекордную серию, которая составляет 43 матча с пропущенными мячами подряд в Лиге чемпионов.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция