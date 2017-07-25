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Иван Лазарев: Так сложилось, что мне нужно идти дальше, отвечать на новые вызовы

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Российский баскетболист Иван Лазарев прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.

«Хочу сказать огромное «спасибо» всем в клубе – тренерам, руководству, персоналу – за два года, которые мы провели вместе. Мне всегда помогали, наставляли. Здесь я узнал не только настоящих профессионалов, но и отличных людей, с которыми грустно расставаться.

Благодарю товарищей по команде за помощь, поддержку, готовность подставить плечо. Эти два года были удивительными для меня: они вместили первые серьезные титулы, новый опыт, много интересного.

Этот период стал знаковым для меня и в личной жизни: любимая жена родила мне двух замечательных детей.

Так сложилось, что мне нужно идти дальше, отвечать на новые вызовы, многое доказать себе и окружающим», - приводит слова Лазарева официальный сайт ЦСКА.

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