Иван Лазарев: Так сложилось, что мне нужно идти дальше, отвечать на новые вызовы
Российский баскетболист Иван Лазарев прокомментировал свой уход из
московского ЦСКА.
«Хочу сказать огромное «спасибо» всем в клубе – тренерам,
руководству, персоналу – за два года, которые мы провели вместе. Мне всегда
помогали, наставляли. Здесь я узнал не только настоящих профессионалов, но и
отличных людей, с которыми грустно расставаться.
Благодарю товарищей по команде за помощь, поддержку,
готовность подставить плечо. Эти два года были удивительными для меня: они
вместили первые серьезные титулы, новый опыт, много интересного.
Этот период стал знаковым для меня и в личной жизни: любимая
жена родила мне двух замечательных детей.
Так сложилось, что мне нужно идти дальше, отвечать на новые
вызовы, многое доказать себе и окружающим», - приводит слова Лазарева
официальный сайт ЦСКА.