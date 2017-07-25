«Вардар» обыграл «Копенгаген» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между
македонским «Вардаром» и датским «Копенгагеном» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вардара».
Единственный мяч на 65-й минуте забил Жонатан Балотелли. Ответная
игра состоится 2 августа.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Вардар - Копенгаген - 1:0 (0:0)
Голы
Балотелли 65 (1:0).
Судья:
Даниель Зиберт (Германия)
Место и дата
25 июля 21:00, Филипп Второй, Онлайн-трансляция
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