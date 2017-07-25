Виктор Гончаренко: Два выездных гола – хороший задел, но расслабляться нельзя

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

– Надо сказать, что это только половина пути, ведь противостояние двухматчевое, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Два выездных гола – хороший задел, но в Лиге чемпионов расслабляться нельзя. Надо сохранять концентрацию до конца. Что касается игры, сказался богатый опыт участия в Лиге чемпионов. Мы знали, что делаем. Мы удачно реализовали два угловых удара, но и в целом контролировали ход игры.

– Васин начал в тройке защитников справа, потом перешёл в центр. Вам не понравилось, как он действовал?

– Он весь матч играл на позиции правого центрального, а в центр смещался только по ситуации.

– Насколько эффективными были перестановки в стартовом составе?

– Нам надо было реагировать на то, что происходило в матчах с «Локомотивом» и «Анжи». В тех играх в атаке действовали хорошо, но в обороне были проблемы. С помощью Чалова мы усилили давление на соперника. А перестановка Василия Березуцкого и Васина оправдала себя в защите.

– Сказалась ли жара на том, что футбол не был особо скоростным?

– Командные скорости зависят от того, как действуют обе команды. Если одна закрытая, то высоких скоростей не будет. Но и жара была немаловажным фактором.