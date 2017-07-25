Виктор Гончаренко: Два выездных гола – хороший задел, но расслабляться нельзя
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал
победу над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов.
– Надо сказать, что это только половина пути, ведь
противостояние двухматчевое, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
– Два выездных гола – хороший задел, но в Лиге чемпионов расслабляться нельзя.
Надо сохранять концентрацию до конца. Что касается игры, сказался богатый опыт
участия в Лиге чемпионов. Мы знали, что делаем. Мы удачно реализовали два
угловых удара, но и в целом контролировали ход игры.
– Васин начал в
тройке защитников справа, потом перешёл в центр. Вам не понравилось, как он
действовал?
– Он весь матч играл на позиции правого центрального, а в центр смещался только по ситуации.
– Насколько
эффективными были перестановки в стартовом составе?
– Нам надо было реагировать на то, что происходило в матчах с «Локомотивом» и «Анжи». В тех играх в атаке действовали хорошо, но в обороне были проблемы. С помощью Чалова мы усилили давление на соперника. А перестановка Василия Березуцкого и Васина оправдала себя в защите.
– Сказалась ли жара
на том, что футбол не был особо скоростным?
– Командные скорости зависят от того, как действуют обе команды. Если одна закрытая, то высоких скоростей не будет. Но и жара была немаловажным фактором.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция