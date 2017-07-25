Виктор Гончаренко: Игорь теперь сбросит оковы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над командой АЕК (2:0) прокомментировал прерванный антирекорд голкипера Игоря Акинфеева.

– Прервалась серия Акинфеева. Команда поздравила его?

– Конечно, поздравила. Каждая серия имеет начало, продолжение и конец, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела.

Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все рекорды, и эту серию тоже надо было остановить, – заключил наставник армейцев.

Напомним, российский вратарь прервал антирекордную серию, которая составляет 43 матча с пропущенными мячами подряд, если учитывать игры квалификации турнира. Сегодня он избежал ее продления до 44 матчей.