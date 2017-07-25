Виктор Гончаренко: Игорь теперь сбросит оковы
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после
победы над командой АЕК (2:0) прокомментировал прерванный антирекорд голкипера
Игоря Акинфеева.
– Прервалась серия
Акинфеева. Команда поздравила его?
– Конечно, поздравила. Каждая серия имеет начало, продолжение и конец, – приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. – Знали, что рано или поздно она закончится. Команда его поддержала. Понятно, что, как бы мы ни старались, эта серия довлела.
Надеемся, Игорь теперь сбросит оковы. Он побил уже все
рекорды, и эту серию тоже надо было остановить, – заключил наставник армейцев.
Напомним, российский вратарь прервал антирекордную серию, которая составляет 43 матча с пропущенными мячами подряд, если учитывать игры квалификации турнира. Сегодня он избежал ее продления до 44 матчей.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция