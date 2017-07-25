Акинфеев – новый рекордсмен ЦСКА

После матча с греческим АЕКом вратарь армейцев Акинфеев стал единоличным рекордсменом клуба по числу матчей в еврокубках.

Матч с греками стал для Игоря 102-м на евродорогах. И он обошел многолетнего рекордсмена клуба Сергея Игнашевича, у которого 101 матч за ЦСКА (Сергей играл в еврокубках также за «Локомотив»).

Вскоре отметку «100 матчей в еврокубках» могут покорить братья Березуцкие. У Алексея на счету 98 игру, у Василия – 93.