Акинфеев – новый рекордсмен ЦСКА
После матча с греческим АЕКом вратарь армейцев Акинфеев стал единоличным рекордсменом клуба по числу матчей в еврокубках.
Матч с греками стал для Игоря 102-м на евродорогах. И он обошел многолетнего рекордсмена клуба Сергея Игнашевича, у которого 101 матч за ЦСКА (Сергей играл в еврокубках также за «Локомотив»).
Вскоре отметку «100 матчей в еврокубках» могут покорить братья Березуцкие. У Алексея на счету 98 игру, у Василия – 93.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция