Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия)
продолжаются соревнования по водному поло. В мужском турнире сборная России в
четвертьфинале уступила сборной Венгрии.
Итоговый счет матча – 15:4 в пользу венгров. Теперь сборной
России предстоит сыграть в матчах за пятое-восьмое места. 27 июля россиянам
будет противостоять сборная Черногории.
Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)
Водное поло. Мужчины
1/4 финала
Россия – Венгрия –
5:14
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