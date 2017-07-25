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Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала на чемпионате мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по водному поло. В мужском турнире сборная России в четвертьфинале уступила сборной Венгрии.

Итоговый счет матча – 15:4 в пользу венгров. Теперь сборной России предстоит сыграть в матчах за пятое-восьмое места. 27 июля россиянам будет противостоять сборная Черногории.

Чемпионат мира по водным видам спорта. Будапешт (Венгрия)

Водное поло. Мужчины

1/4 финала

Россия – Венгрия – 5:14

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