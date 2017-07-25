Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала на чемпионате мира

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Россия переиграла Италию на женском ЧЕ, «Спартак» пополнился защитником, а «ПСЖ» предложил 220 млн евро за Неймара. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.

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Сборная России по пенальти обыграла японцев Ватерполисты мужской сборной России по пенальти обыграли команду Японии в матче утешительного турнира Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

Российские ватерполисты обыграли японцев Мужская сборная России по водному поло переиграла команду Японии в матче группового этапа Суперфинала Мировой лиги, который проходит в подмосковной Рузе.

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