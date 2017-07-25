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Сборная Канады примет участие в предсезонном турнире в Петербурге

Источник:  Федерация хоккея КанадыКомментарии

Сборная Канады примет участие в предсезонном турнире памяти Пучкова, сообщает официальный сайт Федерации хоккея.

Состав команды будет выглядит следующим образом:

Вратари: Кевин Пулен, Бен Скривенс («Салават Юлаев»).

Защитники: Крэйг Шира («Регле»), Шон Лалонд («Кельн»), Кевин Кляйн («Цюрих»), Марк-Андре Граньяни, Стефан Эллиотт, Сарло Колаяково («Адлер»), Кэм Баркер.

Нападающие: Джеймс Райт, Пол Щехура («Трактор»), Грег Скотт (ЦСКА), Дерек Рой, Эндрю Гордон («Линчепинг»), Марк-Антуан Пуйо, Джейкоб Микфликер («Биль»), Тревор Паркс («Аугсбургер»), Дэвид Макинтайр («Цуг»), Райан Гарбутт, Шон Коллинз («Сочи»), Кори Эммертон («Амбри-Пиотта»), Тейлор Бек («Автомобилист»). 

Отметим, сборная Канады также примет участие в турнире Sochi Hockey Open-2017. 

Напомним, турнир памяти Пучкова проходил в Петербурге в 2007 и 2008 годах. В 2014-м турнир был возрожден по инициативе СКА. В 2016 году победителем стал «Йокерит».

В 2017 году турнир пройдет с 14 по 17 августа.

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