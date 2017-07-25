Сборная Канады примет участие в предсезонном турнире в Петербурге
Сборная Канады примет участие в предсезонном турнире памяти Пучкова, сообщает официальный сайт Федерации хоккея.
Состав команды будет выглядит следующим образом:
Вратари: Кевин Пулен, Бен Скривенс («Салават Юлаев»).
Защитники: Крэйг Шира («Регле»), Шон Лалонд («Кельн»), Кевин Кляйн («Цюрих»), Марк-Андре Граньяни, Стефан Эллиотт, Сарло Колаяково («Адлер»), Кэм Баркер.
Нападающие: Джеймс Райт, Пол Щехура («Трактор»), Грег Скотт (ЦСКА), Дерек Рой, Эндрю Гордон («Линчепинг»), Марк-Антуан Пуйо, Джейкоб Микфликер («Биль»), Тревор Паркс («Аугсбургер»), Дэвид Макинтайр («Цуг»), Райан Гарбутт, Шон Коллинз («Сочи»), Кори Эммертон («Амбри-Пиотта»), Тейлор Бек («Автомобилист»).
Отметим, сборная Канады также примет участие в турнире Sochi Hockey Open-2017.
Напомним, турнир памяти Пучкова проходил в Петербурге в 2007 и 2008 годах. В 2014-м турнир был возрожден по инициативе СКА. В 2016 году победителем стал «Йокерит».
В 2017 году турнир пройдет с 14 по 17 августа.