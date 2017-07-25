Сергей Евстигнеев: Мы были слишком медленными в защите

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев прокомментировал поражение от команды Венгрии (5:14) в 1/4 финала чемпионата мира по водным видам спорта.

«В начале мы пропустили несколько легких голов, венгры сели на свой конек и практически закончили матч после первого периода. Тут на опыт уже списывать не стоит, ребята играли на чемпионатах мира и Европы.

Мы были слишком медленными в защите. Ну а то, что трибуны были полные, так это создает атмосферу праздника. И не думаю, что это влияло на результат. Этот счет отражает то, что происходило в этом матче, но, думаю, следующий уже будет другим», - сказал Евстигнеев журналистам», - приводит слова Евстигнеева «Р-Спорт».