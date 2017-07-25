Вячеслав Чанов: С АЕКом ЦСКА использовал наигранные комбинации
Знаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Как и положено гостевой команде, ЦСКА начинал матч от обороны, немножко присматривал к противнику. Во второй половине первого тайма чувствовалось, что армейцы ни в чем не уступают АЕКу, и даже где-то его превосходят. Это было заметно по моментам у штрафной площади.
Дзагоев отлично отыграл, добавил команде остроты. И гол ему был просто необходим, ведь Алан стабильно давно не играет, лечится от травм.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция