Вячеслав Чанов: С АЕКом ЦСКА использовал наигранные комбинации

Знаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

- Как и положено гостевой команде, ЦСКА начинал матч от обороны, немножко присматривал к противнику. Во второй половине первого тайма чувствовалось, что армейцы ни в чем не уступают АЕКу, и даже где-то его превосходят. Это было заметно по моментам у штрафной площади.

Дзагоев отлично отыграл, добавил команде остроты. И гол ему был просто необходим, ведь Алан стабильно давно не играет, лечится от травм.