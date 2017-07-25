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Президент Федерации футбола Испании отстранен на год из-за подозрений в коррупции

Источник:  Associated PressКомментарии

Президент Федерации футбола Испании отстранен от должности не один год. Причина – обвинения в коррупции.

Как сообщает АР, решение об отстранении чиновника принял Высший спортивный совет Испании. Отстранен также и вице-президент организации Хуан Падрон. Сроки отстранения могут быть изменены в зависимости от результатов рассмотрения их дела.

Напомним, 18 июля Вильяр был взят под стражу.  Арест 67-летнего чиновника стал результатом антикоррупционной операции. 

В 2015 году Вильяр был вовлечен в коррупционный скандал в ФИФА и УЕФА. Тогда Комитет по этике ФИФА вел расследование в отношении Вильяра, который занимал должности вице-президентом ФИФА и УЕФА, в связи с его отказом от дачи показаний по поводу дела о коррупции при выборах хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

В том же году сообщалось, что Вильяр может занять пост главы УЕФА в случае отставки Мишеля Платини. В итоге на эту должность был избран Александр Чеферин, а Вильяр снял свою кандидатуру незадолго до выборов.

Анхель Мария Вильяр занимает должность главы Федерации футбола страны с 1988 года. В мае этого года он был переизбран на восьмой срок, при этом его единственный оппонент Хорхе Перес не смог принять участие в выборах, так как не заручился соответствующей поддержкой.

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