Вячеслав Чанов: ЦСКА нужны усиления. А игра наладится
Знаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Что ЦСКА необходимо сделать, чтобы не провалиться этой осенью?
- Всем понятно, что команде нужны усиления. А игра наладится. В данной ситуации мы можем только следить за ситуацией со стороны.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция