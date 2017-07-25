Вячеслав Чанов: Лидером ЦСКА должна быть вся команда
Знаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
- Кто должен стать новым лидером ЦСКА?
- Имен не назову. Скажу лишь одно – команда. Всегда кто постарше и поопытнее ведут за собой молодежь. Если молодые ребята не тушуются и прислушиваются к старшим, то продолжают путь «стариков». Тут важно всем вместе делать одно дело, и старые и молодые. Не зря же раньше говорили, что лучшее – это сплав молодости и опыта.
Также хочу поздравить всех болельщиков ЦСКА с важной победой и серьезным заделом на домашний матч. Это большой успех не только для армейцев, но и для российского футбола. Уверен, через какое-то время ЦСКА прибавит во всех аспектах игры. Дайте ребятам время.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция