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Россия уступила Германии на женском чемпионате Европы и покидает турнир

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч третьего тура группового турнира чемпионата Европы по футболу среди женщин между сборными России и Германии завершился победой немецких футболисток. Итоговый счет матча – 2:0.

В составе немок отличились Бабетт Петер и Дженифер Марожан (обе забили с пенальти). Таким образом, сборная России с тремя очками заняла третье место в группе В и покидает турнир. Германия с семью очками выиграла группу. Еще одну путевку в 1/4 финала добыла сборная Швеции, которая набрала четыре очка.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Европы. Женщины

Утрехт (Голландия)

Группа В

3-й тур

Матч

Россия - Германия - 0:2 (0:1)

Голы

Петер 10 (0:1 - пен.). Марожан 56 (0:2 - пен.).

Состав

Россия: Щербак, Макаренко (Морозова Е., 28), Кожникова, Чоловяга, Смирнова (Федорова, 46), Морозова Е., Черномырдина (Карпова, 63), Зиястинова, Солодкая, Данилова, Сочнева

Германия: Шульт, Петер, Симон, Блассе, Деманн, Дебриц (Магулл, 68), Гёсслинг, Марожан, Доорсун, Ислакер (Каюкчи, 46), Миттаг (Кемме, 75)

Предупреждения:

Кожникова, 42 - нет

Место и дата

25 июля 21:45, , Текстовая трансляция


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