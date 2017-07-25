Россия уступила Германии на женском чемпионате Европы и покидает турнир
Матч третьего тура группового турнира чемпионата Европы по
футболу среди женщин между сборными России и Германии завершился победой
немецких футболисток. Итоговый счет матча – 2:0.
В составе немок отличились Бабетт Петер и Дженифер Марожан
(обе забили с пенальти). Таким образом, сборная России с тремя очками заняла
третье место в группе В и покидает турнир. Германия с семью очками выиграла
группу. Еще одну путевку в 1/4 финала добыла сборная Швеции, которая набрала
четыре очка.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Чемпионат Европы. Женщины
Утрехт (Голландия)
Группа В
3-й тур
Матч
Голы
Петер 10 (0:1 - пен.). Марожан 56 (0:2 - пен.).
Состав
Россия: Щербак, Макаренко (Морозова Е., 28), Кожникова, Чоловяга, Смирнова (Федорова, 46), Морозова Е., Черномырдина (Карпова, 63), Зиястинова, Солодкая, Данилова, Сочнева
Германия: Шульт, Петер, Симон, Блассе, Деманн, Дебриц (Магулл, 68), Гёсслинг, Марожан, Доорсун, Ислакер (Каюкчи, 46), Миттаг (Кемме, 75)
Предупреждения:
Кожникова, 42 - нет
Место и дата
25 июля 21:45, , Текстовая трансляция