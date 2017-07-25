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Гол Эменике помог «Олимпиакосу обыграть «Партизан» в матче квалификации ЛЧ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сербский «Партизан» дома уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Эль-Фарду Бен Набуан, забивший на 6-й и 56-й минутах и один раз отличился экс-форвард «Спартака» Эммануэль Эменике, поразивший ворота сербской команды на 90-й минуте встречи, а у хозяев поля мяч забил Леандре Тавамба.

Напомним, ответный матч противостояния состоится 2 августа в Греции.

Матч

Партизан - Олимпиакос - 1:3 (1:1)

Голы

бен Набуан 6 (0:1). Тавамба 10 (1:1). бен Набуан 56 (1:2). Эменике 90 (1:3).

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

25 июля 21:45, Партизан, Онлайн-трансляция

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