Гол Эменике помог «Олимпиакосу обыграть «Партизан» в матче квалификации ЛЧ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках первого
матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сербский «Партизан» дома
уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:3.
В составе победителей дубль оформил Эль-Фарду Бен Набуан,
забивший на 6-й и 56-й минутах и один раз отличился экс-форвард «Спартака» Эммануэль
Эменике, поразивший ворота сербской команды на 90-й минуте встречи, а у хозяев
поля мяч забил Леандре Тавамба.
Напомним, ответный матч противостояния состоится 2 августа в Греции.
Матч
Партизан - Олимпиакос - 1:3 (1:1)
Голы
бен Набуан 6 (0:1). Тавамба 10 (1:1). бен Набуан 56 (1:2). Эменике 90 (1:3).
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
25 июля 21:45, Партизан, Онлайн-трансляция
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