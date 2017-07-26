«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» Раньери
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках товарищеского матча «Халл Сити» под руководством
Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» (0:0) Клаудио Раньери.
Ранее «Тигры» во главе с российским специалистом проиграли «Оксфорд
Юнайтед» (1:2), победили «Бристоль Сити» (2:1) и в меньшинстве обыграли «Бенфику»
(1:0).
«Халл» 5 августа в матче первого тура
чемпионшипа сыграет с командой «Астон Виллы».
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