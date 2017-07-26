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«Халл» Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» Раньери

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча «Халл Сити» под руководством Леонида Слуцкого сыграл вничью с «Нантом» (0:0) Клаудио Раньери.

Ранее «Тигры» во главе с российским специалистом проиграли «Оксфорд Юнайтед» (1:2), победили «Бристоль Сити» (2:1) и в меньшинстве обыграли «Бенфику» (1:0).

«Халл» 5 августа в матче первого тура чемпионшипа сыграет с командой «Астон Виллы».

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