Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо СПб- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец- : -Химки
Водное поло  Россия- : -США
Футбол  Астана- : -Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Ницца- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Бубнов: Не могу сказать, что качество игры ЦСКА улучшилось по сравнению с матчем против «Локомотива»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.

«Не могу сказать, что качество игры ЦСКА сильно улучшилось по сравнению с дерби против «Локомотива», так как по уровню соперники армейцев несопоставимы. Некорректно говорить, что столичный клуб прибавил, – тогда и матч складывался совсем иначе. ЦСКА проиграл тактически, а также из-за невезения и неоднозначных судейских решений, тогда как сейчас сценарий складывался в его пользу. Дерби было куда более качественным, чем противостояние с АЕК

Что же касается шансов ЦСКА, то тут и думать нечего – армейцы только чудом могут упустить путевку следующий раунд. И дело не только в комфортном счете, но и в уровне игры АЕКа. На сегодняшний день греки по всем статьям уступают ЦСКА», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.

Матч

АЕК Афины - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы

Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).

Состав

АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо

Предупреждения:

Родригес, 90 - нет

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игруНападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Лацио» хочет заполучить Азмуна. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Славия» обыграла БАТЭ, АЕК уступил ЦСКА и другие матчиРезультаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Гол Эменике помог «Олимпиакосу обыграть «Партизан» в матче квалификации ЛЧВ рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сербский «Партизан» дома уступил греческому «Олимпиакосу» со счетом 1:2.Вячеслав Чанов: Лидером ЦСКА должна быть вся командаЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: ЦСКА нужны усиления. А игра наладитсяЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: С АЕКом ЦСКА использовал наигранные комбинацииЗнаменитый тренер вратарей Вячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом (2:0) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Вячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов: Наконец-то прервалась черная полоса АкинфееваВячеслав Чанов, воспитавший в том числе Игоря Акинфеева, поделился впечатлениями от победы ЦСКА над АЕКом.Слухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовСлухи о моей смерти оказались преувеличены. Как ЦСКА шагает в Лигу чемпионовПоражение от «Локомотива» случилось для ЦСКА очень вовремя.Акинфеев – новый рекордсмен ЦСКАПосле матча с греческим АЕКом вратарь армейцев Акинфеев стал единоличным рекордсменом клуба по числу матчей в еврокубках.Виктор Гончаренко: Игорь теперь сбросит оковыГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал после победы над командой АЕК (2:0) прокомментировал прерванный антирекорд голкипера Игоря Акинфеева.Виктор Гончаренко: Два выездных гола – хороший задел, но расслабляться нельзяГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.«Вардар» обыграл «Копенгаген» в квалификации Лиги чемпионовПервый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между македонским «Вардаром» и датским «Копенгагеном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вардара».Подкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом малоПодкатис, Выноситис, Отбиватис. ЦСКА обыграл АЕК, но хорошего в этом малоВ матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА на выезде обыграл афинский АЕК (2:0).Свидетели того самого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)Свидетели того самого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)Свой последний сухой матч в Лиге чемпионов Игорь Акинфеев провел 1 ноября 2006 года. 25 июля 2017 года в матче с АЕКом эта серия закончиласьАкинфеев впервые за 44 матча не пропустил в Лиге чемпионовЦСКА обыграл АЕК в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0. Голкипер армейцев Игорь Акинфеев отыграл «на ноль».ЦСКА «всухую» на выезде обыграл АЕК в матче квалификации ЛЧВ рамках первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов московский ЦСКА обыграл греческий АЕК со счетом 2:0.«Стяуа» и «Виктория» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионовПервый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между румынским клубом «Стяуа» и чешской «Викторией» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.«Карабах» и «Шериф» сыграли вничью в квалификации Лиги чемпионовПервый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«Славия» обыграла БАТЭ в квалификации Лиги чемпионовПервый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между чешской «Славией» и белорусским БАТЭ завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Славии».
Футбол
Президент Федерации футбола Испании отстранен на год из-за подозрений в коррупции
Водное поло
Российские ватерполисты проиграли венграм в 1/4 финала на чемпионате мира
Футбол
Виктор Гончаренко: Игорь теперь сбросит оковы
Футбол
Виктор Гончаренко: Два выездных гола – хороший задел, но расслабляться нельзя
все новости
АЕК Афины
АЕК Афиныкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Бубнов
Александр Бубноввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости