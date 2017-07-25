Александр Бубнов: Не могу сказать, что качество игры ЦСКА улучшилось по сравнению с матчем против «Локомотива»
Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА
в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого
клуба АЕК. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.
«Не могу сказать, что качество игры ЦСКА сильно
улучшилось по сравнению с дерби против «Локомотива», так как
по уровню соперники армейцев несопоставимы. Некорректно говорить, что
столичный клуб прибавил, – тогда и матч складывался совсем иначе.
ЦСКА проиграл тактически, а также из-за невезения и неоднозначных
судейских решений, тогда как сейчас сценарий складывался в его пользу.
Дерби было куда более качественным, чем противостояние с АЕК
Что же касается шансов ЦСКА, то тут и думать
нечего – армейцы только чудом могут упустить путевку следующий раунд.
И дело не только в комфортном счете,
но и в уровне игры АЕКа. На сегодняшний день греки
по всем статьям уступают ЦСКА», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция