Александр Бубнов: Не могу сказать, что качество игры ЦСКА улучшилось по сравнению с матчем против «Локомотива»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.

«Не могу сказать, что качество игры ЦСКА сильно улучшилось по сравнению с дерби против «Локомотива», так как по уровню соперники армейцев несопоставимы. Некорректно говорить, что столичный клуб прибавил, – тогда и матч складывался совсем иначе. ЦСКА проиграл тактически, а также из-за невезения и неоднозначных судейских решений, тогда как сейчас сценарий складывался в его пользу. Дерби было куда более качественным, чем противостояние с АЕК

Что же касается шансов ЦСКА, то тут и думать нечего – армейцы только чудом могут упустить путевку следующий раунд. И дело не только в комфортном счете, но и в уровне игры АЕКа. На сегодняшний день греки по всем статьям уступают ЦСКА», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.