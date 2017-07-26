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Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в «старте». Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру.

Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, все-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший», - приводит слова Чалова ТАСС.

Матч

АЕК Афины - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы

Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).

Состав

АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо

Предупреждения:

Родригес, 90 - нет

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция

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