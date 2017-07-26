Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в «старте». Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру.

Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, все-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший», - приводит слова Чалова ТАСС.