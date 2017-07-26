Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы
над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов.
«Если честно, не ожидал, что выйду. Сначала было
немного волнения, потому что в этом сезоне впервые вышел в «старте».
Но со стартовым свистком успокоился и втянулся в игру.
Раньше времени о проходе в следующий раунд говорить не стоит, все-таки в Лиге чемпионов все команды сильные, но результат хороший», - приводит слова Чалова ТАСС.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция