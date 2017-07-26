Экс-форвард «Локомотива» Кайседо близок к переходу в «Лацио»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший нападающий «Локомотива», ныне игрок «Эспаньола» Фелипе
Кайседо близок к переходу в «Лацио», сообщает football Italia.
По информации издания, 28-летний форвард уже в ближайшее
время подпишет контракт с римской командой, а сам трансфер обойдется «орлам» в
три миллиона евро.
Напомним, Кайседо в составе «Эспаньола» в минувшем сезоне принял участие в 29 матчах, в которых забил 2 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 4 желтых и 1 красную карточку.
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