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«Барселона» согласовала условия личного контракта с Коутиньо

Источник:  RAC1Комментарии

«Барселона» согласовала условия личного контракта с полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает каталонское издание RAC1.

По информации издания, игрок принял условия контракта, а сине-гранатовым осталось только согласовать стоимость сделки с «Ливерпулем».

Напомним, 25-летний футболист перешел в английскую команду из «Интера» зимой 2013 года, с тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м матче, забил 42 мяча и отдал 37 результативных передач.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость бразильца в 45 миллионов евро.

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