«Барселона» согласовала условия личного контракта с Коутиньо
Источник: RAC1Комментарии
«Барселона» согласовала условия личного контракта с
полузащитником «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает каталонское издание RAC1.
По информации издания, игрок принял условия контракта, а
сине-гранатовым осталось только согласовать стоимость сделки с «Ливерпулем».
Напомним, 25-летний футболист перешел в английскую команду
из «Интера» зимой 2013 года, с тех пор Филиппе сыграл за «красных» в 181-м
матче, забил 42 мяча и отдал 37 результативных передач.
Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает
стоимость бразильца в 45 миллионов евро.
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