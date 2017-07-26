Эмери и Кавани прокомментировали возможный переход Неймара в «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери на
пресс-конференции в преддверии матча с «Ювентусом» прокомментировал слух о возможном переходе форварда «Барселоны» Неймара в стан парижан.
«Неймар? Я готов говорить о настоящем, в данный момент мы
сосредоточены на завтрашнем матче с «Ювентусом». Клуб работает на рынке, чтобы
создать конкурентоспособную команду», – приводит слова Эмери сайт журналиста Джанлуки Ди
Марцио.
Присутствующий на пресс-конференции нападающий парижан Эдинсон Кавани добавил
несколько слов о бразильце: «Неймар является фантастическим футболистом, играть
с ним в одной команде – было бы здорово».
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может перейти в
«ПСЖ», а французский клуб заплатит за него 222 миллиона евро. При этом его
зарплата в Париже может составить 30 миллионов евро.