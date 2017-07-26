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Эмери и Кавани прокомментировали возможный переход Неймара в «ПСЖ»

Источник:  Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Унаи Эмери на пресс-конференции в преддверии матча с «Ювентусом» прокомментировал  слух о возможном переходе форварда «Барселоны» Неймара в стан парижан.

«Неймар? Я готов говорить о настоящем, в данный момент мы сосредоточены на завтрашнем матче с «Ювентусом». Клуб работает на рынке, чтобы создать конкурентоспособную команду», – приводит слова Эмери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Присутствующий на пресс-конференции нападающий парижан Эдинсон Кавани добавил несколько слов о бразильце: «Неймар является фантастическим футболистом, играть с ним в одной команде – было бы здорово».

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «ПСЖ», а французский клуб заплатит за него 222 миллиона евро. При этом его зарплата в Париже может составить 30 миллионов евро.

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