Анна Кожникова: Мы не смогли собраться, чего-то боялись

Капитан женской сборной России по футболу Анна Кожникова прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Что тут сказать… Не прошли. Была очень хорошая возможность - не использовали. Очень жаль. Не сыграли в свою силу. Да, немецкая машина, это все понятно… Но я считаю, у нас духа не хватило, у всех. Духа быть единым целым. Мы не смогли собраться, чего-то боялись.

Нападение? Нападение от нас зависит - от защиты, от центра, от всей команды. Играет вся команда. Не бывает такого: плохо сыграла защита, или плохо сыграло нападение. Мы не справились, мы не дали им уверенность, центр не поддержал, и нападение было без мяча. Они бегали за немками вдвоем, или одна сначала Данилова бегала. Что она там одна сделает? Мы не дали ей возможности, шанса.

Какая сейчас Германия? С ней можно и нужно играть. Нужно играть смелее, нужно цепляться, ее совершенно возможно обыгрывать», - приводит слова Кожниковой официальный сайт УЕФА.