Анна Кожникова: Мы не смогли собраться, чего-то боялись
Капитан женской сборной России по футболу Анна Кожникова
прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура
группового этапа чемпионата Европы.
«Что тут сказать… Не прошли. Была очень хорошая возможность
- не использовали. Очень жаль. Не сыграли в свою силу. Да, немецкая машина, это
все понятно… Но я считаю, у нас духа не хватило, у всех. Духа быть единым
целым. Мы не смогли собраться, чего-то боялись.
Нападение? Нападение от нас зависит - от защиты, от центра,
от всей команды. Играет вся команда. Не бывает такого: плохо сыграла защита,
или плохо сыграло нападение. Мы не справились, мы не дали им уверенность, центр
не поддержал, и нападение было без мяча. Они бегали за немками вдвоем, или одна
сначала Данилова бегала. Что она там одна сделает? Мы не дали ей возможности,
шанса.
Какая сейчас Германия? С ней можно и нужно играть. Нужно играть смелее, нужно цепляться, ее совершенно возможно обыгрывать», - приводит слова Кожниковой официальный сайт УЕФА.
Матч
Голы
Петер 10 (0:1 - пен.). Марожан 56 (0:2 - пен.).
Состав
Россия: Щербак, Макаренко (Морозова Е., 28), Кожникова, Чоловяга, Смирнова (Федорова, 46), Морозова Е., Черномырдина (Карпова, 63), Зиястинова, Солодкая, Данилова, Сочнева
Германия: Шульт, Петер, Симон, Блассе, Деманн, Дебриц (Магулл, 68), Гёсслинг, Марожан, Доорсун, Ислакер (Каюкчи, 46), Миттаг (Кемме, 75)
Предупреждения:
Кожникова, 42 - нет
Место и дата
25 июля 21:45, , Текстовая трансляция