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Анна Кожникова: Мы не смогли собраться, чего-то боялись

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Капитан женской сборной России по футболу Анна Кожникова прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Что тут сказать… Не прошли. Была очень хорошая возможность - не использовали. Очень жаль. Не сыграли в свою силу. Да, немецкая машина, это все понятно… Но я считаю, у нас духа не хватило, у всех. Духа быть единым целым. Мы не смогли собраться, чего-то боялись.

Нападение? Нападение от нас зависит - от защиты, от центра, от всей команды. Играет вся команда. Не бывает такого: плохо сыграла защита, или плохо сыграло нападение. Мы не справились, мы не дали им уверенность, центр не поддержал, и нападение было без мяча. Они бегали за немками вдвоем, или одна сначала Данилова бегала. Что она там одна сделает? Мы не дали ей возможности, шанса.

Какая сейчас Германия? С ней можно и нужно играть. Нужно играть смелее, нужно цепляться, ее совершенно возможно обыгрывать», - приводит слова Кожниковой официальный сайт УЕФА.

Матч

Россия - Германия - 0:2 (0:1)

Голы

Петер 10 (0:1 - пен.). Марожан 56 (0:2 - пен.).

Состав

Россия: Щербак, Макаренко (Морозова Е., 28), Кожникова, Чоловяга, Смирнова (Федорова, 46), Морозова Е., Черномырдина (Карпова, 63), Зиястинова, Солодкая, Данилова, Сочнева

Германия: Шульт, Петер, Симон, Блассе, Деманн, Дебриц (Магулл, 68), Гёсслинг, Марожан, Доорсун, Ислакер (Каюкчи, 46), Миттаг (Кемме, 75)

Предупреждения:

Кожникова, 42 - нет

Место и дата

25 июля 21:45, , Текстовая трансляция

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