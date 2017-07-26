Татьяна Щербак: Мы допустили ошибки и потому проиграли
Вратарь женской сборной России по футболу Татьяна Щербак прокомментировала
поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа
чемпионата Европы.
«Счет на табло. Были положительные моменты, но мы допустили
ошибки и потому проиграли. Можно выручать всю игру, но один раз ошибиться – и
не будет удовлетворительной оценки для себя. Потому что проиграла команда. Это
же командный вид спорта, и оценку выставляют всем.
Как с Германией, так и со Швецией можно играть. Они такие же футболистки, так же ошибаются, и можно за счет этого их вскрывать. К сожалению, у нас не получилось. То, что мы выиграли первую игру, это был эмоциональный взрыв для нас. Желаю всем таких эмоций», – цитирует Щербак официальный сайт УЕФА.
Матч
Голы
Петер 10 (0:1 - пен.). Марожан 56 (0:2 - пен.).
Состав
Россия: Щербак, Макаренко (Морозова Е., 28), Кожникова, Чоловяга, Смирнова (Федорова, 46), Морозова Е., Черномырдина (Карпова, 63), Зиястинова, Солодкая, Данилова, Сочнева
Германия: Шульт, Петер, Симон, Блассе, Деманн, Дебриц (Магулл, 68), Гёсслинг, Марожан, Доорсун, Ислакер (Каюкчи, 46), Миттаг (Кемме, 75)
Предупреждения:
Кожникова, 42 - нет
Место и дата
25 июля 21:45, , Текстовая трансляция