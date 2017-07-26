Татьяна Щербак: Мы допустили ошибки и потому проиграли

Вратарь женской сборной России по футболу Татьяна Щербак прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы.

«Счет на табло. Были положительные моменты, но мы допустили ошибки и потому проиграли. Можно выручать всю игру, но один раз ошибиться – и не будет удовлетворительной оценки для себя. Потому что проиграла команда. Это же командный вид спорта, и оценку выставляют всем.

Как с Германией, так и со Швецией можно играть. Они такие же футболистки, так же ошибаются, и можно за счет этого их вскрывать. К сожалению, у нас не получилось. То, что мы выиграли первую игру, это был эмоциональный взрыв для нас. Желаю всем таких эмоций», – цитирует Щербак официальный сайт УЕФА.