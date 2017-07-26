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Дюрант, Карри и еще ряд игроков продлили контракты с «Голден Стэйт»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетбольный клуб «Голден Стэйт» объявил о продлении контрактов с Кевином Дюрантом, Стивеном Карри, Шоном Ливингстоном, Андре Игуодалой, Зазой Пачулией и Дэвидом Уэстом.

«В рамках командной политики условия личных соглашений не разглашаются», - говорится на официальном сайте действующего чемпиона НБА.

Несмотря на это, ряд американских СМИ сообщили, что Карри за пять лет заработает порядка 201 миллиона долларов, а Дюрант, подписавший двухлетний контракт, получит не менее 53 миллионов долларов.

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