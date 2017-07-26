Состав клуба «СКА-Хабаровск» усилил защитник сборной Грузии

Защитник сборной Грузии Георгий Наваловский подписал контракт с новичком РФПЛ клубом «СКА-Хабаровск».

Для 31-летнего футболиста это уже второе возвращение в Хабаровск, где он провел три неполных сезона - вторую половину первенства ФНЛ 2012/13, весь сезон 2013/14 и вторую половину 2015/16.

Последним местом работы Наваловского был бакинский «Нефтчи». В составе клуба из Азербайджана грузинский легионер выступал весной 2017 года, заняв с «Нефтчи» 7-е место в дивизионе № 1.



Наваловский провел более 20 матчей за национальную сборную Грузии.

«СКА-Хабаровск», по итогам сезона-2016/17 пробившийся в премьер-лигу, в двух матчах чемпионата потерпел два поражения.