Жерер Пике: Неймар не должен играть в чемпионате Франции

Защитник «Барселоны» Жерар Пике отговаривает одноклубника Неймара от перехода во французский «ПСЖ».

- При всемуважении примера и чемпионат Франции - это разные вещи. Я советую Неймару не играть в лиге, где его не будут видеть столь часто болельщики со всего мира. Там значение имеет только выступление в Лиге чемпионов. Очевидно, что если не побеждаешь, то не получаешь того признания, которого заслуживаешь, - заявил Пике.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может купить Неймара у «Барселоны» за фиксированную сумму отступных, которая составляет 222 миллиона евро.

