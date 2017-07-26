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Мирослав Клозе станет новым спортивным директором «Баварии»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мирослав Клозе и Роберт Левандовски
Мирослав Клозе и Роберт ЛевандовскиФото: Gettyimages.ru

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе может занять пост спортивного директора мюнхенской «Баварии».

В июле прошлого года пост спортивного директора «Баварии» покинул Маттиас Заммер, и с тех пор должность остается вакантной.

Планировалось, что ее займет бывший капитан команды Филипп Лам, однако футболист, завершивший карьеру по окончании сезона-2016/17, отклонил предложение руководства клуба.

Мирослав Клозе играл за «Баварию» в 2007 - 2011 годах (98 матчей, 24 гола). В составе сборной Германии он стал чемпионом мира в 2014 году.

- Это хороший тест для Миро и для нас. Не исключаю, что у него есть желание поработать с клубом на постоянной основе, - заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге в интервью порталу Express.de.

Отметим, что Клозе сопровождает мюнхенскую команду в ее азиатском предсезонном турне.

Ули Хенесс: В течение ближайших шести недель «Бавария» решит вопрос со спортивным директором


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