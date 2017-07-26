Лилли Кинг: Между Ефимовой и мной есть напряжение, мы друг другу не нравимся

Американка Лилли Кинг рассказала о своих отношениях с Юлией Ефимовой.

- Когда плывешь рядом с Ефимовой, всегда ожидаешь серьезного соперничества. Рада возможности соревноваться с ней. Очевидно, что сегодня я повела себя с Ефимовой лучше, чем в прошлом. Мы соперницы, мы друг другу не нравимся, между нами есть напряжение.

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда имеет дело с той, кто хочет побить этот рекорд, - заявила Кинг.

Напомним, 25 июля Лилли Кинг выиграла финальный заплыв на 100 метров брассов на чемпионате мира, который проходит в Будапеште. Юлия Ефимова финишировала третьей.

Ранее Кинг дважды обошла Ефимову на Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

