Юрген Клопп: «Ливерпуль» не боится тратить много денег на трансферы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба.

- Мы не опасаемся больших цифр и не боимся тратить на трансферы. Но мы должны выбирать правильных игроков и вести переговоры с нужными клубами.

Есть две возможности усилить команду: улучшить игроков, которые уже есть в коллективе, или же купить футболистов нужного уровня. Трудно получить лучших футболистов, потому что те, что у нас есть, действительно хороши. Когда мы покупаем игроков того же уровня, это позволяет расти как тем, кто есть сейчас в команде, так и тем, кто только пришел в нее, - заявил Клопп.

Напомним, в чемпионате Англии-2016/17 «Ливерпуль» занял четвертое место.

Юрген Клопп ранее тренировал «Майнц» и дортмундскую «Боруссию».