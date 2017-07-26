Павел Колобков: Был уверен, что проблем с допингом на Кубке конфедераций не возникнет

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что у него не было сомнений в отсутствии проблем с допингом на Кубке конфедераций-2017.

- Я в каждом спортсмене уверен. Если какие-то случаи происходят - никто не застрахован. В том, что этого не было на Кубке конфедераций, я нисколько не сомневался. Я вообще всегда верю в вечное, доброе, честное, - заявил Колобков.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы, взятые на Кубке конфедераций-2017 в России, дали отрицательный результат.

В финальном матче турнира сборная Германии переиграла команду Чили со счетом 1:0.





