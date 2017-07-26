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«Бней Иегуда» – «Зенит». Смольников не полетел в Израиль

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Футболисты «Зенита» отправились в Израиль на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».

Как сообщает официальный сайт сине-бело-голубых, тренерский штаб взял на выезд 22 игроков. 

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

Полузащитники: Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано.

Нападающие: Артем Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз.

С командой не полетели защитники Игорь Смольников и Иван Новосельцев, а также полузащитник Йоан Молло.

Напомним, первый матч между «Бней Иегудой» и «Зенитом» пройдет в Петах-Тикве 27 июля. Встреча начнется в 20:30.

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