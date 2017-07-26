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Жозе Моуринью: Ван Гал продал игроков «Манчестер Юнайтед», с которыми я бы никогда не расстался

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о кадровых решениях своего  предшественника Луи ван Гала.

- За время его работы «Манчестер Юнайтед» продал игроков, с которыми я бы никогда не расстался. Имею в виду Ди Марию, Чичарито и Уэлбека. Кроме того, были куплены некоторые игроки, которых я бы никогда не купил, - заявил Моуринью.

Напомним, Жозе Моуринью был назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года, сменив на этом посту Луи ван Гала.

В прошедшем сезоне команда под его руководством выиграла Лигу Европы.

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