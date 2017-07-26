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Лучано Спаллетти: Цель «Интера» - занять место в четверке лучших серии А

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.

- Конечно, наша цель - быть в четверке. Войти в тройку будет непросто, поскольку в прошлом году мы отстали от третьей команды на 25 очков, нас ждет серьезный вызов. Несмотря на все вышесказанное, мы собираемся упорно трудиться, пытаться собрать сильную команду. Мы убеждены, что можем занять как минимум четвертое место, - заявил Спаллетти.

Напомним, Лучано Спаллетти по окончании сезона-2016/17 покинул «Рому» и был назначен на пост главного тренера «Интера».

Ранее он работал в России с «Зенитом».

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