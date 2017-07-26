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Канадцы сыграют с «Йокеритом» и «СКА-Невой» на турнире памяти Пучкова

Источник:  Федерация хоккея КанадыКомментарии

На официальном сайте Канадской ассоциации хоккея опубликовано расписание матчей предсезонного турнира памяти бывшего вратаря СКА и сборной СССР Николая Пучкова, который пройдет в Санкт-Петербурге.

14 августа, понедельник

15:00 Канада - «Йокерит»
19:30 СКА - ХК «Сочи»

15 августа, вторник

15:00 ХК «Сочи» - «Северсталь»
19:30 «СКА-Нева» - Канада

16 августа, среда

15:00 «СКА-Нева» - «Йокерит»
19:30 СКА - «Северсталь»

Турнир завершится финальными матчами 17 августа. Согласно расписанию, все игры пройдут в спорткомплексе «Юбилейный». 

Напомним, сборная Канады выступит на двух предсезонных турнирах в России. Помимо турнира памяти Пучкова канадцы заявлены на Sochi Hockey Open, который пройдет с 5 по 9 августа. Там Канада встретится с ХК «Сочи» и олимпийской сборной России.

Также канадцы в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018 сыграют на двух этапах Евротура: Кубке Карьяла и Кубке Первого канала.

В сезоне 2017/2018 сборной будет руководить бывший главный тренер «Ванкувера» Уилли Дежарден. 

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