Хабиб Нурмагомедов: Я попросил UFC перенести бой с Фергюсоном на ноябрь

Российский боец Хабиб Нурмагомедов попросил руководство UFC перенести его бой против Тони Фергюсона с 7 октября на 4 ноября.

- О бое 4 ноября я просил UFC. Сначала мне предложили поединок 7 октября, но принять я его не мог. Я хочу хорошо подготовиться и не подвергать тело риску.

Я не хочу повторять прежнюю ошибку и давить на свой организм. Нужно заботиться о здоровье, чем я и был занят последние четыре месяца. Теперь мне нужно по крайней мере 100 дней усердных тренировок, чтобы вернуться в боевую форму. Сейчас я тренируюсь на 100% все время.

Все мои встречи со СМИ и фанатами завершены, и я направляюсь в Дагестан для тренировочного лагеря на один-полтора месяца. Затем я отправлюсь в США для тренировок на два месяца, - рассказал Нурмагомедов.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться еще 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, однако бой был отменен после того как Хабиб не смог уложиться в лимит весовой категории.





