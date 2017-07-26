Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо СПб- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец- : -Химки
Водное поло  Россия- : -США
Футбол  Астана- : -Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Ницца- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хабиб Нурмагомедов: Я попросил UFC перенести бой с Фергюсоном на ноябрь

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Российский боец Хабиб Нурмагомедов попросил руководство UFC перенести его бой против Тони Фергюсона с 7 октября на 4 ноября.

- О бое 4 ноября я просил UFC. Сначала мне предложили поединок 7 октября, но принять я его не мог. Я хочу хорошо подготовиться и не подвергать тело риску.

Я не хочу повторять прежнюю ошибку и давить на свой организм. Нужно заботиться о здоровье, чем я и был занят последние четыре месяца. Теперь мне нужно по крайней мере 100 дней усердных тренировок, чтобы вернуться в боевую форму. Сейчас я тренируюсь на 100% все время.

Все мои встречи со СМИ и фанатами завершены, и я направляюсь в Дагестан для тренировочного лагеря на один-полтора месяца. Затем я отправлюсь в США для тренировок на два месяца, - рассказал Нурмагомедов.

Напомним, поединок Нурмагомедов - Фергюсон должен был состояться еще 4 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209, однако бой был отменен после того как Хабиб не смог уложиться в лимит весовой категории. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой неделиРоссийские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой недели«Советский спорт» рассказывает, за какими спортивными событиями нужно следить на этой неделе.Возвращение All American или борец борцу рознь. Обзор турнира UFC On FoxВозвращение All American или борец борцу рознь. Обзор турнира UFC On FoxВ субботу вечером, на Лонг Айлонде, штат Нью-Йорк прошел турнир UFC on Fox.Фото дня: огромная гематома под глазом бойца UFC Патрика КамминсаСегодня состоялся турнир UFC On Fox 25. Патрик Каминс провел бой против Жана Вилланте.Рокхолд свой следующий бой в UFC проведет против БранчаЭкс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд свой следующий поединок проведет на турнире UFC Fight Night 116, который состоится в Питтсбурге 16 сентября.Россиянин Сосновский дебютирует в UFC 16 сентября боем против американца Ледета28-летний российский тяжеловес ММА Дмитрий Сосновский дебютирует в UFC 16 сентября в поединке против американца Джастина Ледета.Уайдман победил Гастелума и другие результаты турнира UFC on FOX 2523 июля состоялся турнир UFC on FOX 25, в главном поединке которого Крис Уайдман победил Келвина Гастелума.Иван Штырков: Не хочу приходить в UFC, чтобы просто засветитьсяРоссийский боец Иван Штырков рассказал о приглашении, которое получил из UFC.Шесть россиян выступят на турнире UFC в РоттердамеРоссийский боец легкой весовой категории Ислам Махачев свой следующий поединок проведет на турнире UFC, который состоится 2 сентября в Роттердаме (Голландия).Деметриус Джонсон сразится против Борга на турнире UFC 215Чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон проведет десятую защиту своего пояса 9 сентября на турнире UFC 215.«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы, а Луческу отказал «Лудогорцу». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Хабиб Нурмагомедов: У меня незаконченное дело с Тони Фергюсоном. Хочу драться с ним в США, а не в РоссииРоссийский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заявил о своем намерении провести поединок с американцем Тони Фергюсоном.Отец Нурмагомедова: Хабиб готов драться с Магкрегором где и когда угодноАбдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о желании провести бой с россиянином.Рамзан Кадыров: Предлагаю турнир между бойцами UFC и клуба «Ахмат». Это будет бой насмертьГлава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что выступает за проведение турнира между бойцами UFC и клуба «Ахмат».Конор Макгрегор: Хотел бы встретиться с Нурмагомедовым в РоссииБоец смешанных единоборство Конор Макгрегор прокомментировал возможность проведения боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Конору Макгрегору исполнилось 28 лет!Сегодня свой день рождения отмечает один из самых популярных бойцов смешанных единоборств Конор Макгрегор.Тренер Макгрегора: Конор хочет встретиться с Хабибом в декабреТренер Конора Макгрегора Джон Кавана прокомментировал информацию о том, что его подопечный может провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Олейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММАОлейник врывается в элиту, Емельяненко теряет позиции. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В июльском рейтинге произошло немало изменений.Хабиб Нурмагомедов: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду. Почему дерется Конор, а не он?Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером, а также рассказал о планах на будущее.Дэйна Уайт: Бои с участием Аманды Нуньес больше не будут главными событиями на турнирах UFCПрезидент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отмену поединка Аманда Нуньес - Валентина Шевченко, который должен был состояться минувшей ночью в Лас-Вегасе.Оверим спорным решением судей победил Вердума на турнире UFC 213, Уиттакер одолел РомероВ Лас-Вегасе завершился турнир UFC 2013, главным событием которого стал поединок за временный титул в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» не боится тратить много денег на трансферы
Плавание
Лилли Кинг: Между Ефимовой и мной есть напряжение, мы друг другу не нравимся
Футбол
Мирослав Клозе станет новым спортивным директором «Баварии»
Футбол
Жерар Пике: Неймар не должен играть в чемпионате Франции
все новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
UFC
UFC