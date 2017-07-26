Маноло Хименес: АЕК испугался ЦСКА? Я не понимаю этого вопроса

Главный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.

— Может быть, АЕК испугался ЦСКА?

— Я не понимаю этого вопроса. ЦСКА — не клуб третьего испанского дивизиона, а опытная команда, которая переиграла нас по стандартным положениям.

— Кроме момента Ливайи, у АЕК моментов и не было…

— Ошибок в обороне я не увидел — пропустили со стандартов. Три защитника ЦСКА доминировали в штрафной и доставляли нам очень много проблем на угловых. По сути, кроме них и выхода Чалова один на один, соперник ничего и не создал, — отметил испанский специалист «Газете.Ru».

В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.





