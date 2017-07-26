Маноло Хименес: ЦСКА забил с абсурдного углового
Источник: Газета.RuКомментарии
Главный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.
— Мы контролировали ход встречи в первой половине первого тайма. Но потом был назначен абсолютно абсурдный угловой, с которого ЦСКА открыл счет.
— Почему вы считаете угловой
абсурдным?
— Наш футболист совершил грубую ошибку, — отметил испанский специалист «Газете.Ru».
В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.
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