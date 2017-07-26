Карло Анчелотти: Я не участвую в процессе выбора и назначения спортивного директора «Баварии»
Источник: TZКомментарии
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал возможное появление в клубе нового спортивного директора.
- Я буду счастлив как со спортивным директором в «Баварии», так и без него. А в отборе кандидатов на эту должность я не принимаю никакого участия, - рассказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на эту должность является бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе.
В июле прошлого года пост спортивного директора «Баварии» покинул Маттиас Заммер, и с тех пор должность остается вакантной.
Планировалось, что ее займет бывший капитан команды Филипп Лам,
однако футболист, завершивший карьеру по окончании сезона-2016/17,
отклонил предложение руководства клуба.
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