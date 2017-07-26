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В Москве может появиться улица Федора Черенкова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В российской столице, недалеко от стадиона «Открытие Арена» может появиться улица, названная в честь советского футболиста Федора Черенкова.

- Знаменитому футболисту «Спартака» Черенкову 25 июля исполнилось бы 58 лет. Черенков - настоящая легенда отечественного футбола. Память о нем обязательно должна быть увековечена. Важно сделать это сейчас, пока живы еще и те, кто играл вместе с «народным футболистом», и те, кого он тренировал.

Поэтому я обратился к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о переименовании проектируемого проезда №5219, проходящего рядом со стадионом «Открытие Арена», в улицу Черенкова, - рассказал председатель совета муниципальных образований столицы Илья Свиридов.

Его слова приводит агентство городских новостей «Москва».

С соответствующей просьбой к властям Москвы обратился глава муниципального округа Таганский.

Напомним, трехкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Федор Черенков ушел из жизни 4 октября 2014 года.


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