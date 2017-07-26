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Якоб Юханссон: В целом ЦСКА превосходил АЕК

Источник:  RT на русскомКомментарии

Шведский полузащитник Якоб Юханссон поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.

«В целом ЦСКА нас превосходил. Это факт. Однако если бы счёт открыли мы, а не гости, матч мог сложиться по-другому. В первом тайме мы владели преимуществом, больше атаковали. Да, уступили 0:2, но это не значит, что в Москву можно уже не ехать. Мы будем бороться», — пообещал футболист RT на русском.

В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.


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