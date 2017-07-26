Михалис Бакакис: Мяч Дзагоева сломал АЕКу всю игру

Полузащитник АЕКа Михалис Бакакис поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Мы владели преимуществом в первом тайме, но мяч Алана Дзагоева сломал нам всю игру. Мы морально подсели, так как знали — шансов пройти ЦСКА будет не так много и пропускать ни в коем случае нельзя. Ну а после перерыва мы пошли вперёд и тут же получили ещё один мяч с углового. Но АЕК будет бороться до конца. Это футбол, и чудо ещё возможно», — заявил Бакакис RT на русском.

В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.