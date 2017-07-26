Испанец Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Спартак» через суд лишился форварда, а «Зенит» стал лучшим во втором туре

«Спартак» через суд лишился форварда, а «Зенит» стал лучшим во втором туре В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Кайрат» объявил о смене курса развития клуба и намерении отказаться от «бизнесменов в футболе»

«Кайрат» объявил о смене курса развития клуба и намерении отказаться от «бизнесменов в футболе» Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев объявил о смене вектора развития клуба.