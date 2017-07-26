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Испанец Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат»

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Испанец Карлос Алос Феррер назначен новым главным тренером алма-атинского «Кайрата».

Контракт с испанским специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Феррер ранее являлся главным тренером польской команды «Погонь» из города Седльце, а также работал в спортивной школе футбола «Барселоны» в Польше.

На посту главного тренера «Кайрата» испанец сменил Кахабера Цхададзе. Ранее сообщалось, что эту команду может возглавить российский специалист Рашид Рахимов.

Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин. 




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