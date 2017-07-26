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Пригода не попал в полуфинал ЧМ на 200-метровке комплексом

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российский пловец Кирилл Пригода по итогам предварительных заплывов на дистанции 200 метров комплексом показал 18-е время и не отобрался в полуфинал чемпионата мира.

Результат представителя Петербурга - 2:00.81. От 16-го места, позволявшего выйти в полуфинал, Пригоду отделили 58 сотых секунды.

Лучшее время показал японец Косуке Хагино - 1:56.46. Полуфиналы на этой дистанции пройдут сегодня вечером, финал - 27 июля.

Напомним, Пригода на чемпионате мира завоевал бронзовую медаль на 100-метровке брассом. Также 21-летний спортсмен пробился в финал на дистанции 50 метров брассом, который состоится сегодня.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште с 14 по 30 июля. В плавании разыгрывают 42 комплекта наград.

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